Real Madridi del me komunikatë zyrtare para El Clasicos së nesërme Real Madridi ka publikuar një deklaratë zyrtare në rrjetet e tyre sociale për të sqaruar ndodhitë e orëve të fundit. Në media me shpejtësi të madhe qarkulluan lajmet se ‘Los Blancos’ do të bojkotojnë finalen ndaj Barcelonës, në rast se nuk ndryshohen gjyqtarët e ndeshjes. Gjyqtari që është paraparë të ndajë drejtësinë në këtë finale,…