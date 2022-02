Real Madrid i shqetësuar për Benzema para ndeshjeve ndaj Villarreal dhe PSG

Francezi ka munguar në dy ndeshjet e fundit shkaku i lëndimit muskulor, duke përfshirë humbjen ndaj Bilbaos në Kupën e Mbretit dhe fitoren në vikend ndaj Granadas, transmeton lajmi.net.

Edhe pse është menduar që Benzema do rikthehet në vikendin e kaluar, kjo gjë nuk ndodhi. Kjo situatë vazhdon të përsëritet edhe këtë javë, me lojtarin që ndoshta edhe do humbas ndeshjen ndaj Villarrealit.

Kanë mbetur edhe dy ditë para ndeshjes dhe Benzema ende nuk është rikthyer në stërvitjet të plotë me grupin.

Sipas Sport, Benzema vazhdon të stërvitet individualisht dhe ka shqetësime që do mungojë ndaj Villarreal ose që nuk do jetë plotësisht gati në ndeshjen e rëndësishme ndaj PSG-së.

Ditët e ardhshme do jenë vendimtare, por prioritet për lojtarin është përballja ndaj PSG-së, prandaj me shumë gjasë nuk do rrezikohet ndaj Villarrealit./Lajmi.net/