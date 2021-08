Real Madrid ‘ëndërron’ për nënshkrimin me Mbappe këtë verë

Real Madrid ende shpreson të nënshkruajë marrëveshjen me sulmuesin e PSG-së, Kylian Mbappe.

Ish ylli i Monacos do jetë agjent i lirë pas 12 muajve, pavarësisht që PSG vazhdon të provojë ta bind për rinovimin e kontratës, transmeton lajmi.net.

Me ardhjen e Lionel Messit në “Parkun e Princave”, “Parisienët” janë optimist që ta rinovojnë kontratën e francezit.

Sidoqoftë, sipas AS, PSG nuk do arrijë t’i këtë Messi, Neymar dhe Mbappe në fushë shkaku i rregullës financiare dhe Real Madrid do përfitojë nga kjo situatë.

“Los Blancos” kanë përgatitur mbi 100 milionë për Mbappe, derisa në rast që çmimi është më i lartë, atëherë do shesin edhe Martin Odegaard dhe Luka Jovic.

22-vjeçari për PSG-në ka shënuar 132 gola në 172 ndeshje./Lajmi.net/