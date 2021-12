Real Madrid duhet të informojë PSG-në se janë duke negociuar me Mbappe

Situatë që rrjedh si pasojë që është në gjashtë muajt e fundit të kontratës që e lidh aktualisht me Paris Saint Germain, përcjellë lajmi.net.

Pyetja e madhe tani është të dihet se kur do të fillojnë ato negociata, nëse ato do të bëhen menjëherë ose, duke qenë se është Real Madrid dhe duke marrë parasysh raundin eliminator të Liga e Kampionëve që përballen të dyja skuadrat, francezi do të preferojë të presë derisa të përfundojë.

E vërteta është se kur të nisin këto negociata, Real Madridi do të duhet t’ia bëjë të ditur PSG-së. Kjo të paktën përcakton nenin 18 të Rregullores dhe statusit të transferimit të lojtarëve të FIFA-së.

Regulli fjalë për fjalë thotë se “Një klub që dëshiron të lidhë një kontratë me një lojtar profesionist duhet t’ia komunikojë qëllimin klubit të lojtarit me shkrim përpara se të fillojë negociatat me lojtarin.”

Më pas duket qartë se Real Madridi duhet ta bëjë këtë komunikim me shkrim me PSG-në. Në të njëjtin paragraf gjithashtu shkruhet “Një lojtar profesionist do të ketë lirinë të nënshkruajë kontratë me një klub tjetër nëse kontrata me klubin aktual ka skaduar ose do të përfundojë brenda një periudhe prej gjashtë muajsh”, situatë në të cilën do të gjendet sulmuesi francez që prej 1 janarit.

Duhet theksuar fjalia e fundit e të njëjtit tekst ku rregullorja shpall se “Çdo shkelje e kësaj dispozite do t’i nënshtrohet sanksioneve përkatëse”.

Një detyrim që jo të gjitha klubet e respektojnë, por ka precedentë ku klubi që dëshiron të nënshkruajë këtë lojtar të ri i ka komunikuar ekipit ku mbaron kontrata, dëshirën për të nënshkruar lojtarin.

Do të shohim se çfarë do të ndodhë me këtë rast dhe në çfarë mase edhe PSG mund të përdorë mosmarrjen e komunikimit për këtë negociatë me Mbappe për ta raportuar atë në FIFA. Nuk është hera e parë që tashmë ankohet publikisht se “Los Blancos” po komunikojnë me francezin.

Jo vetëm rregulloret e FIFA-së e përfshijnë këtë procedurë. Gjithashtu në rregulloren e përgjithshme të Federatës Spanjolle të Futbollit, duke ndjekur parimet e FIFA-së thuhet “Klubi që dëshiron të punësojë një futbollist profesionist duhet t’ia komunikojë qëllimin me shkrim klubit të cilit i është bashkangjitur përpara se të fillojë negociatat me futbollistin”.

Ndërkohë, mbetet të shihet nëse do arrihet ndonjë marrëveshje paraprake, apo Mbappe do bëjë një kthesë të papritur dhe të rinovojë kontratën./Lajmi.net/