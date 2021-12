Skuadra e Barcelonës dhe ajo e Real Madrid, në letër nuk kanë punë të vështirë në këtë fazë të garave, përcjell lajmi.net.

Real Madridi është vënë përballë skuadrës së Alcoyano, i njëjti kundërshtar që e kishte edhe vitin e kaluar.

Barcelona në anën tjetër do të përballet me Linares, derisa Atletico Madrid luan me Rayo Majadahonda.

Këto ndeshje luhen në kuadër të raundit të tretë të garave./ Lajmi.net/