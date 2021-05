Real Madrid dëshiron të vazhdojë kontratën e Vazquezit

Lucas Vazquez raportohet se do të qëndrojë në Santiago Bernabeu për të paktën edhe 3 vjet të tjera.

Diario AS raporton se Real Madrd i ka bërë atij një ofertë për të përmirësuar kontratën e tij, të cilën Vazquez nuk pritet ta refuzojë, përcjell lajmi.net.

Marrëveshja aktuale e 29-vjeçarit skadon në fund të sezonit dhe po flitej se ai do të largohej, pasi ai fillimisht refuzoi ofertën e parë për rinovim që ‘Los Blancos’ e parashtroi.

Tani, Real Madrid thuhet se do t’i ofrojë një kontratë prej 5 milionë eurove në sezon, me një marrëveshje 3 vjeçare me mundësi për ta zgjatur atë për një sezon tjetër.

Zinedine Zidane e ka aktivizuar shumë spanjoll dhe Vazquez këtë sezon është bërë njëri ndër lojtarët kyç në formacionin e ‘Galaktikëve’./Lajmi.net/