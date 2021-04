“Real Madrid, Chelsea dhe Man City të premten do përjashtohen nga Liga e Kampionëve”

Meqenëse pranuan të jenë pjesë e Superligës Evropiane, te tri klubet do përjashtohen nga të gjitha garat dhe mesa duket kjo do hyjë në funksion këtë të premte, përcjellë lajmi.net.

Këtë e ka paralajmëruar Moller, që tha se trofeu i Ligës së Kampionëve ose do t’i dorëzohet PSG-së, ose Dortmund, Atalanta dhe Porto do kualifikohen automatikisht në gjysmëfinale.

“Real Madrid, Manchester City dhe Chelsea do dalin jashtë dhe pres kjo të ndodh të premten”.

“Pastaj, trofeu ose do t’i dorëzohet PSG-së, ose klubet si Dortmund, Atalanta dhe Porto do luajnë në gjysmëfinale”, deklaroi ai.

Super League: UEFA ExCo member says Real Madrid, Chelsea, Man City will be removed from Champions League semis – https://t.co/81sdh47NrY – Via @UCLonCBSSports' @TheM_L_G. #UCL

— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) April 19, 2021