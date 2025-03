Reagon Zelensky: Falënderoj Trump për bisedën konstruktive, ne jemi për armëpushim nëse pajtohet edhe “rusi” Delegacioni amerikan dhe ai ukrainas janë takuar të martën në Arabinë Saudite për të negociuar për përfundimin e luftës trivjeçare me Rusinë. Ukraina tha se është pajtuar me propozimin e Shteteve të Bashkuara për një armëpushim 30-ditor në luftën me Rusinë, sipas një deklarate të përbashkët të lëshuar pas bisedimeve mes delegacionit amerikan dhe ukrainas…