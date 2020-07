Reagon Vesa Luma: Sa i vramë shpirtnisht duhet me qenë, me i uru vdekje dikujt

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, gjatë ditës së djeshme njoftoi se ka dalë pozitiv në testin për COVID-19, shkruan lajmi.net.

Në statusin që e dha njoftimin, Mustafa pranoi komente të shumta negative, ku persona të caktuar ia dëshironin vdekjen.

Andaj, kjo gjë bëri që të ketë reagime të shumta në publik, mes tyre ishte edhe Vesa Luma ajo e cila thotë se duhet me qenë shumë i vrarë shpirtnisht për t’ia dëshiruar vdekjen dikujt.

“Nuk muj me besu cka po lexoj ne komente..sa i vrame shpirtnisht mundesh me qene me i uru vdekje dikujt! 😞 E di qe eshte e veshtire me mendu pozitivisht ne keto kohe ,por me uru vdekjr eshte shume shqetsuse per ni shoqeri:(