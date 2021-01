Reagon shoqëria civile: Ndaloni presionin dhe sulmet ndaj KQZ-së

Sipas një njoftimi për media, thuhet se partitë politike duhet ta lënë të lirë këtë institucion që të bëjnë punën e tyre sipas dispozitave ligjore dhe kushtetuese.

Tutje thuhet se KQZ-ja bën zbatimin e ligjit, dhe kushdo sipas tyre që ka pakënaqësi duhet të ndjekë rrugët ligjore ndaj këtyre vendimeve, dhe jo të bëjnë presion përmes deklaratave publike.

“KQZ i merr vendimet në kolegjium nga të gjithë anëtarët, që përbëhet nga 11 anëtarë: nga Kryesuesi dhe 10 anëtarë të tjerë të cilët emërohen si rezultat i nominimeve, të gjashtë grupeve parlamentare më të mëdha të Kuvendit të Kosovës dhe, katër anëtarë që përfaqësojnë komunitetet e vogla në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), është themeluar në pajtim me nenin 139 të Kushtetutës së Kosovës, dhe është një organ i përhershëm i pavarur. KQZ si institucion funksionin dhe detyrat e tij i ushtron në përputhshmëri me Ligjin nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës dhe Ligjin nr. 03/L-072 për Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës. Po ashtu me rregullat zgjedhore të Komisionit Qendror të zgjedhjeve i cili është miratuar me datën 02.07.2013”, thuhet në reagimin e organizatave e shoqërisë civile.

Andaj, siç thuhet tutje në reagim vendimet nuk janë individuale të kryesueses së komisionit Valdete Daka.

“KQZ-ja si institucion ka dërguar listat me kandidat të subjekteve politike në Këshillin Gjyqësor të Kosovës ku ka marrë përgjigje nga ky institucion për personat të cilët janë shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në tri vitet e fundit, në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhje. Mbi të gjitha, KQZ ende nuk ka marr vendim, andaj kjo nënkuptohet si presion për të ndikuar në vendimmarrjen e institucionit”, thuhet tutje në reagim.

Prandaj, sipas reagimit organizatat e poshtëshënuara u bëjnë thirrje partive politike që të ndalin presionet dhe gjuhën që mund të çojë drejt kërcënimeve dhe sulmeve ndaj organeve të pavarura kushtetuese dhe drejtuesve të tyre:

Demokraci për zhvillim (D4D)

Demokraci Plus (D+)

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI)

Lëvizja FOL

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë