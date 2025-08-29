Reagon Shoqata e Prokurorëve: Deklarata e Fitore Pacollit, e pavërtetë dhe e pabazuar
Lajme
Shoqata e Prokurorëve të Republikës së Kosovës i ka quajtur të pavërteta deklaratat e deputetes së Kuvendit të Kosovës, Fitore Pacolli, drejtuar kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale, Blerim Isufajt.
Pacolli, kishte thënë se Isufaj ka gisht në grafitet anonime që ishin për kryeministrin në detyrë Albin Kurtin, në të cilat thuhej: “Albin, dorëzohu në Prokurori”.
Për këtë, Shoqata e Prokurorëve të Kosovës, sipas një reagimit të lëshuar për media, ka pohuar se cenon besimin në drejtësi.
“Shoqata thekson se shkrime dhe deklarata të tilla janë të pavërteta dhe të pabazuara, dhe cenojnë integritetin e sistemit prokurorial si dhe besimin e qytetarëve në drejtësi”, ka deklaruar shoqata, sipas RTK-së.
“Shoqata nënvizon se çdo tentim për të vënë në shënjestër prokurorët përmes deklaratave politike është sulm ndaj pavarësisë së institucionit të Prokurorisë dhe, si i tillë, është i papranueshëm”, citohet më tej të ketë thënë Shoqata e Prorkurorëve të Kosovës.