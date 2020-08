Reagon sërish FC Prishtina: Të martën kishim 14 lojtarë…

Ndërsa sot, kur FC Prishtina nuk ka lojtarë të mjaftueshëm, po kërkohet që të zhvillohet ndeshja.

Njoftimi i FC Prishtinës, pa ndërhyrje:

Të martën skuadra i kishte 14 lojtarë në dispozicion dhe autoritetet e Gjibraltarit kishin urdhëruar Prishtinën të lëshonte vendin e tyre.

Ndërsa sot, autoritetet e Gjibraltarit lejojnë të zhvillojnë ndeshjen (!).

Përfaqësuesi i klubit, Bajram Shala, me autoritetin tij nga përvoja shumëvjeçare në FFK në raport me UEFA, po bënë përpjekje të jashtëzakonshme me autoritetet e UEFA-s ,që Prishtina t’i ketë 11 futbollistë në dispozicion.

Gjendja duke mjaft e pashpresë, por klubi do të bëjë gjithçka çka është në mundësitë e saj. /Lajmi.net/