Reagon sërish Abazi, rastin e tij në Vetëvendosje e krahason me atë të senatorit amerikan që u takua me Kurtin Deputeti i Vetëvendosjes, Haki Abazi, ka bërë sonte edhe një reagim tjetër, rreth situatës së krijuar në raport me parinë e subjektit që i takon. Këtë herë, ai përmend senatorin amerikan, Bob Menendez, të cilin e takoi kryeministri Albin Kurti, e që me të njëjtin ai po ngrit paralele, sesi edhe ai ka qëndrime të…