Reagon Qeveria: Drafti i Asociacionit që u publikua në media s’është ai që iu dorëzua Kurtit

Qeveria e Kosovës e ka demantuar një draft-statut për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe i cili ka qarkulluar në media të martën.

Zëdhënësi i Qeverisë, Përparim Kryeziu përmes një statusi në Facebook ka shkruar se dokumenti i cili u publikua në disa portale dhe televizione nuk përkon me propozimin Evropiano-Amerikan që i është dorëzuar kryeministrit, Albin Kurti, shkruan Lajmi.net.

Gjatë takimeve në Bruksel me tre liderët e BE-së, Emmanuel Macron, Olaf Scholz dhe Giorgia Meloni, si dhe me Përfaqësuesin e lartë të BE-së, Josep Borrell, kryeministri Albin Kurti tha se është pajtuar me propozimin për draft-statutin e Asociacionit.

Postimi i plotë:

Demantim

Dokumenti që është publikuar dhe që ka qarkulluar mbrëmë në disa portale dhe televizione si “draft-statut i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe” absolutisht nuk përkon me propozimin Evropiano-Amerikan që i është dorëzuar kryeministrit Kurti në takimin e 21 tetorit si plan për ecjen përpara.

Falënderojmë ato medie të cilat para publikimit apo shpërndarjes së këtij lajmi kanë kontaktuar Zyrën e Kryeministrit për konfirmim dhe verifikim të raportimit, duke shmangur kështu keqinformimin e mëtejmë të publikut.

Gjatë takimeve në Bruksel me tre liderët e BE-së, Emmanuel Macron, Olaf Scholz dhe Giorgia Meloni, si dhe me Përfaqësuesin e lartë të BE-së, Josep Borrell, kryeministri Albin Kurti tha se është pajtuar me propozimin për draft-statutin e Asociacionit.