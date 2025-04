Reagon kongresisti i partisë së Trumpit pas kërkesës së Osmanit për heqjen e taksave për SHBA-në

Kongresisti republikan Carlos Gimenez ka reaguar pas kërkesës së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani ndaj qeverisë së prirë nga Albin Kurti për të hequr taksat për importet nga SHBA-ja.

Gimenez ka thënë se kjo është mirëpritur nga SHBA-ja dhe se shtetet tjera evropiane duhet ta ndjekin shembullin e Kosovës.

“Faleminderit zonja presidente. Kjo është pritur mirë nga SHBA-ja dhe aleatët tanë në Evropë duhet ta ndjekin shembullin tuaj”, ka shkruar ai në “X”.

Osmani nëpërmjet rrjetit social “X” ka bërë të ditur se sot i ka kërkuar qeverisë suspendimin e tarifave të importit ndaj gjithë produkteve amerikane.

Osmani ka thënë se ky vendim mund të jetë hap i rëndësishëm i thellimit të marrëdhënieve ekonomike me aleatin më të afërt të Kosovës.

“Dhe do t’i dërgojmë mesazh të qartë: Kosova është e gatshme për marrëdhënie më të fuqishme me SHBA-në, me vizion të qartë që do të na bënte dy shtetet më të forta, të sigurta dhe prosperuese”, ka shkruar Osmani në “X”.

“Jam e bindur se ky vendim do të krijonte mundësi të reja pune, shkëmbim teknologjik dhe rritje afatgjata ekonomike. Më shumë se lëvizje ekonomike, ky është objektiv i politikës së jashtme, riafirmim i angazhimit tonë të gjatë në aleancën Kosovë-SHBA, të ndërtuar në vlerat tona të përbashkëta të lirisë dhe dekadave të përkrahjes së palëkundshme”, ka shkruar ajo.

Më 5 prill pritet të hyjnë në fuqi tarifat bazë të ShBA-së prej 10 për qind ndaj një sërë shtetetesh, përfshirë edhe Kosovën.

Më së shumti, nga kjo taksë, do të preken industritë e dyshekëve dhe të modës, bazuar në të dhënat publike pranë Doganës së Kosovës.

Sipas të dhënave të eksportit të doganës për vitin 2024, Kosova rezulton të ketë një deficit tregtar në vlerë rreth 70 milionë euro me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova, eksporton nga ShBA-ja në vlerë 106 milionë euro ndërsa eksporton në vlerë 39 milionë euro.

Peshën kryesore të importeve të ShBA-së nga Kosova në vitin 2024 e mbajnë dyshekët dhe fustanet për gra, raporton Paparaci.

Sipas të dhënave të Doganës së Kosovës, Kosova ka eksportuar në ShBA dyshekë prej materialesh të ndryshme nga goma apo plastike në vlerë mbi 11 milionë euro. Prodhuesi kryesor është kompania me bazë në Gjakovë, Comodita Home.

Ndërkaq, produkti i dytë me më së shumti vlerë eksporti nga Kosova në ShBA janë fustanet, një industri kjo e zhvilluar në Kosovë sidomos fal dizajnerit të njohur tashmë në rang ndërkombëtar, Valdrin Sahitit.

Ndërkaq, produktet që ShBA-ja eksporton në Kosovë përfshijnë naftën e gazit si produkt kryesor, koksin e naftës, si dhe medikamente të dorëzuar për shitje me pakicë, tregojnë të dhënat e Doganës së Kosovës për vitin 2024.

Në vitin 2024, eksportet e ShBA-së në Kosovë arrijnë shumën e 106 milionë eurove në total.

Të dhënat e doganës tregojnë se eskportet e naftës së gazit arrijnë vlerën e mbi 26 milionë eurove.

Presidenti amerikan Donald Trump rezervoi tarifa më të larta për Serbinë, Bosnjë dhe Hercegovinën e Maqedoninë e Veriut.