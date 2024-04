Reagon kompania “Apetit”, pas dyshimeve se shitën mishin e Brazilit në Shqipëri për të Kosovës

Ditë më parë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUVK) ka marrë masa kundër kompanisë “Apetiti ‘Sh.P.K’, duke ia ndaluar eksportin e produkteve të mishit.

Zëdhënësi i AUVK, Lamir Thaçi kishte thënë se vendimi ka ardhur pasi u konfirmua se kompania në fjalë ka blerë mish nga Brazili dhe e ka shitur në Shqipëri si produkt me origjinë nga Kosova, së bashku me falsifikimin e dokumenteve në bashkëpunim të dyshimtë me inspektorë të shtetit.

Për fatin e Eglës, Ilnisës dhe Meritonit do të vendosë publiku, ja çfarë do të ndodhë t…Kërcënime? Kate Middleton u detyrua të zbulonte diagnozën e saj të kancerit, ja pseChelsea po e shet përfundimisht Jamesin, ia cakton edhe çmiminRekordi i ri botëror në prodhimin e pakufizuar të energjisë: 100 milionë gradë arrihet …Mot me diell dhe vranët, mëngjesi i ftohtë

“Është formuar komisioni profesional i cili do të bëjë auditimin e të gjitha hyrje daljeve të biznesit për të vërtetuar dyshimin e ngritur. Do e mbështesim njëra tjetrën me të dhënat rreth të gjeturave që burojnë nga kontrollet e detajuara”, ka thënë Thaçi.

Mishin e Brazilit e shiti në Shqipëri për të Kosovës, AUVK ia ndalon eksportin kompanisë “Apetiti” Sh.P.K

E lidhur me këtë ka reaguar sot kompania “Apetit”

“Pas publikimit dhe shpërndarjes ditën e djeshme të disa lajmeve krejtësisht të pavërteta dhe tendencioze, Apetit Shpk ndihet e detyruar të adresojë në mënyrë të menjëhershme pasaktësitë dhe të japë qartësi për këtë çështje për të parandaluar dezinformatat në publik.

E themeluar 41 vjet më parë, Apetit Shpk është kompania e vetme që realizon një zinxhir të mbyllur furnizimit nga Ferma, Thertorja dhe Përpunimi. Vetëm në vitin 2023, operacionet tona çuan në therjen e 6093 krerë bagëti, duke prodhuar mbi 4 milionë kilogramë mish. Angazhimi ynë për cilësinë dhe përsosmërinë në prodhimin e mishit ka qenë i palëkundur gjatë gjithë historisë sonë”, thuhet në reagim.

Kompania “Apetit” më tej thotë se në përpjekjet e tyre për të zgjeruar dhe diversifikuar rrugët e komercializimit për produktet, kanë eksploruar me zell tregjet përtej Kosovës. Shqipëria, ndër të tjera, është identifikuar si një treg strategjik për ofertat tona.

“Në rastin e publikuar nga një media shqiptare, të dërguar në mënyrë tendencioze, ne jemi dakorduar që të eksportojmë rreth një ton mish viçi, prodhim i thertores tonë. Megjithatë, në videon e publikuar, me qëllim dekurajimin e depërtimit tonë në tregun shqiptar duke krijuar një imazh të pavërtetë tek publiku, ata kanë publikuar një video ku diskutohet për dy artikuj të ndryshëm, ndër ta edhe biftekun e importuar nga Amerika e Jugut të cilin ne e ofrojmë në treg me kushte të tjera.

Ndryshe nga këto publikime të fundit, Apetit Shpk mohon kategorikisht çdo pretendim për sjellje të pahijshme ose keqpërdorim në operacionet tona. Ne sigurojmë klientët tanë, palët e interesuara dhe publikun e gjerë që proceset tona i përmbahen standardeve më të larta të cilësisë, sigurisë dhe transparencës. Objektet dhe procedurat tona i nënshtrohen mbikëqyrjes dhe inspektimit rigoroz nga autoritetet përkatëse shtetërore, duke përfshirë AVUK, Doganat dhe ATK”, thuhet tutje.

“Është për të ardhur keq që akuza të tilla të pabaza janë shfaqur në media. Ne u bëjmë thirrje gazetarëve dhe organeve të medias që të respektojnë parimet e gazetarisë së përgjegjshme duke verifikuar faktet përpara publikimit. Raportimi i pasaktë jo vetëm që cenon reputacionin e bizneseve si i yni, por rrezikon edhe besimin e komunitetit të cilit i shërbejmë. Në të njëjtën kohë konstatojmë me keqardhje të thellë se kjo fushatë denigruese nuk është e para që u bëhet kompanive kosovare që tentojnë të hyjnë në tregun e shtetit Amë, ndërkohë që kompanive të tjera nga rajoni nuk u bëhet një sulm i tillë.

Për pyetje apo sqarime të mëtejshme në lidhje me këtë çështje, ftojmë individët e interesuar të na kontaktojnë drejtpërdrejt, si dhe të na vizitojnë në hapësirat tona. Apetit Shpk mbetet e përkushtuar ndaj transparencës, integritetit dhe ofrimit të produkteve të cilësisë më të lartë për klientët tanë të çmuar”, thuhet më tej.