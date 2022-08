Reagon Klitschko pas fitores së Usyk

Boksieri ukrainas është shpallur kampion i botës në peshat e rënda, pasi mposhti Anthony Joshuan.

Pas 12 raundeve luftë Usyk arriti të triumfojë ndaj britanikut. Kështu duke mposhtur për herë të dytë atë.

Pas atij meçi spektakolar të zhvilluar nga të dy boksierët ka reaguar edhe ish-kampioni i botës, Wladimir Klitschko.

“Çfarë lufte e jashtëzakonshme, nuk mund të jem më krenar për të dy luftëtarët. Usyk tregoi qëndrueshmëri, zemër dhe një strategji taktike të një kampioni të vërtetë! Lavdi Ukrainës”, ishte postimi i tij.

Usyk edhe në shtator të vitit 2021 kishte mposhtur Joshuan./Lajmi.net/

What a tremendous fight, couldn’t be prouder of both fighters. Usyk showed resilience, heart, and a tactical strategy of a true Champion!👏

Glory to Ukraine 🇺🇦 @anthonyjoshua @usykaa

— Klitschko (@Klitschko) August 21, 2022