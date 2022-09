Reagon Këshilli Grevist, pas raportimeve për marrëveshje me Qeverinë: Takimet kanë zgjatur me orë pa asnjë rezultat Këshilli Grevist i BSPK-së dhe i SBASHK-ut ka reaguar pas raportimeve se marrëveshja për ndërprerjen e grevave është arritur, ose është afër. Këshilli Grevist i BSPK-së së bashku me Këshillin Grevist të SBASHK-ut sot kanë mbajtur dy takime, njëri në MASHTI dhe tjetri me Këshillin Ekonomik Social në ambientet e Qeverisë së Kosovës. Por, sindikatalistët…