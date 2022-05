Reagon ish-kryetari i Bordit të Trustit, i drejtohet deputetëve: Të mos shkatërrohet institucioni për një grusht vota

Havolli, me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, ka thënë se personat që do t’i tërheqin tani paratë do të kenë probleme financiare në kohën e pleqërisë.

“Trusti nuk duhet të shkatërrohet për një moment me disa vështirësi ekonomike ose për një grusht vota. Do t’i ballafaqoni njerëzit në kohën e pensionit si mos ma keq. Nuk bëhet zgjidhje e problemeve sociale me pronë të huaj. Deputetë ‘JU JENI PËRGJEGJËS’ me hap perspektivë, jo me cenu të drejtën e kursyesve, gjoja se ju po bëni punë të madhe”, thuhet në postimin e tij.

“Nesër kur këtë institucion kredibil ta shndërroni sikur të gjitha të tjerat: rruga e vetme mbetet ta sulmoni njëri-tjetrin e të gjeni fajtorin. Ndërkaq, ky institucion do të shndërrohet në lëngatë që s’do ia gjeni ilaçin!”, ka thënë Havolli.