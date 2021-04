Reagon edhe ambasadori Rohde, kërkon nga deputetët të marrin pjesë në seancën për presidentin

Rohde e ka cilësuar si të rëndësishme deklaratën e u.d të presidentit Glauk Konjufca i cili sot u takua me kryeministrin Kurti dhe pretendenten për presidente të Kosovës, Vjosa Osmani.

Ambasadori gjerman gjithashtu ka bërë thirrje për deputetët që të marrin pjesë në votimin e Presidentit.

“Bojkotimi i proceseve demokratike nuk është rrugë përpara”, tha Rohde.

Ky është postimi i plotë:

Deklaratë e rëndësishme nga Ushtruesi i Detyrës së Presidentit Konjufca. Vitale për të gjithë deputetët që të marrin pjesë në votimin e Presidentit. Bojkotimi i proceseve demokratike nuk është rrugë përpara. /Lajmi.net/

Important statement by Acting Pres. Konjufca.

Vital for all MPs to participate in the Presidential vote. Boycotting democratic processes is not a way forward

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) April 3, 2021