Reagon drejtoria e shkollës “Skënder Luarasi” në Suharekë pas zjarrit: Nxënësit janë evakuuar me kohë dhe janë jashtë çdo rreziku Drejtoria e shkollës teknike në Suharekë “Skënder Luarasi”, është deklaruar në lidhje me zjarrin që është shkaktuar sot. Përmes një njoftimi në Facebook, nga kjo shkollë kanë thënë se ende nuk dihen shkaqet të cilat bënë që të ketë zjarr në pullaz të shkollës. Teksa njoftuan se të gjithë nxënsësit janë evakuuar me kohë dhe…