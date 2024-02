Reagon ashpër nëna e djalit të Meriton Mjekiqit: Ai nuk ekziston në jetën e tij

Që nga hyrja e Meriton Mjekiqit në “BBVA”, jeta e tij e dikurshme ka marrë vëmendje të madhe.

Në kuadër të kësaj vëmendje po përmendet edhe ish partnerja dhe djali i tij, shkruan lajmi.net.

Së fundi, ish partnerja e tij, Egesta, ka bërë një reagim publik në profilin e saj në ‘Instagram’.

Ajo ka kërkuar që imazhi i djalit të saj të mos publikohet në rrjete sociale e media, e gjithashtu nëse bëhet e kundërta ka paralajmëruar padi.

“Ai (Meritoni) nuk ekziston në jetën e tij (djalit). Vetëm mua më përket kujdestaria, e drejta, vendimet për Loarin”, shkruan ajo mes të tjerash.

Së fundmi, gjatë një bisede me Ledjonën në “BBV”, Meritoni u shpreh se i biri jeton në distancë, teksa shtoi se “çdo prind është i lidhur me fëmijën shumë”.

Meritoni tha se nëse do të bënte një tatuash, do e lidhte me portretin e djalit.

“Nuk kam asnjë tatuazh, nëse bëj diçka do e lidh me portretin e djalit. Më ka marrë malli. Djali jeton në distancë, çdo prind është i lidhur me fëmijën shumë”, tha moderatori./Lajmi.net/