Reagon ashpër Fifi: Shtatzëninë po e kaloj me stres, krejt çka po shoh është veç ofendime, sharje, e fyerje

Këngëtarja kosovare, Fifi, është në pritje të bëhet nënë për herë të parë.

Ditën e sotme ajo ka reaguar ashpër në ‘Instagram’, shkruan lajmi.net.

Përmes “Instastory” ajo thumboi disa persona duke thënë se nuk do t’iu kthej përgjigje njerëzve që flasin për të mbrapa shpine.

Këngëtarja ka bërë të ditur se po e kalon shtatzëninë me stres, teksa ka pritur që kjo shtatzëni do të kalojë me dashuri, me lule e fjalë të bukura./Lajmi.net/