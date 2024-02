Reagon Arbana Xharra: Du me shku në “xhehnemin” e Shkurte Fejzes, kurrë në xhehnetin e Shefqet Krasniqit

Hoxha Shefshet Krasniqi pak ditë komentoi presonalitetin e këngëtarës së shquar shqiptare të muzikës popullore, Shkurte Fejza.

“Muzika në përgjithësi për mua është diçka jo e pëlqyeshme, sepse fetarisht s’është e pëlqyeshme, e tani ajo dallon shkallë-shkallë. Mua më intereson teksti, tani në bazë të tekstit mund ta vlerësoj. Shkurta në përgjithësi tekstet i ka të mira, e mua më dhimbset qëkjo Shkurta shumë se duket me kanë një grua e mirë, që nuk është edhe fetare aq sa duhet, ndoshta një ramazan e ka, por pak është. Do të doja shumë që Shkurta si një figurë shumë e njohur e kombit tonë, me qenë edhe fetare sepse edhe Shkurta ka me vdek si unë, edhe hiç larg se ka se i ka bë do vjet të mira, e kur të vdes pastaj fama nuk të kryen punë oj motër, leku nuk të kryen punë, asgjë pos veprave të mira”, kishte thënë Krasniqi në një nga televizonet e vendit, shkruan lajmi.net.

Për këto deklarata të imamit, ka reaguar gazetarja kosovare Arbana Xharra.

Ajo pati fjalë të mëdha për këngëtaren shqiptare, dhe tha se më parë dëshiron të shkojë në “xhehnemin” e Shkurte Fejzës se sa në “xhehnetin” e hoxhës Krasniqi.

“Une du me shku ne “xhehnemin” e Shkurte Fejzes, jo kurre ne “xhehnetin” e Shefqet Krasniqit! – Shkurte Fejza ne momentet me te veshtira per Kosoven u be ze i rezistences me kenget e saj, duke e nxitur regjimin e Millosheviqit qe te ia ndaloje transmetimin e kengeve nga viti 1981 deri ne 1983. 25 vjet pas mbarimit te luftes, Shefqet Krasniqi ia permend vdekjen si “jo fetare” dhe i tregon se ku ka me i shku shpirti i saj”, ka shkruar Xharra./Lajmi.net