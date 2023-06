Reagon aktori pejan: Dikush duhet të japë dorëheqje Peja të shtunën është përballur me vërshime të mëdha, ku pati pasoja edhe në njerëz, duke lënë të vdekur dy persona. Lidhur me këtë ka ardhur edhe reagimi i ashpër nga aktori pejan Armend Baloku. Ai ka thënë se dikush duhet të japë dorëheqje. “Mos u lutni për Pejën, por kërkoni përgjegjësi. Me gjithë këto…