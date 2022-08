Reagojnë nga Presidenca: Derisa Vuçiq thotë se po kërkon paqe, ushtria e Serbisë po rrit aktivitetin në kufirin me Kosovën

Vela, me anë të një postimi në ‘Twitter’ i ka quajtur këto veprime si tentime për destabilizim, që sipas tij, i shkojnë për shtati Rusisë, shkruan lajmi.net.

“Përderisa Vuçiq po thotë se “po lufton për paqe“, ushtria e Serbisë po rrit aktivitetet në kufirin me Kosovën. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë lajmëroi katër vizita që nga një gushti nëpër baza ushtarake pranë Kosovës, për t’i matur “nivelet e gatishmërisë së tyre”, shkruan Vela.

🚨While Vučić says he’s “fighting for peace”, #Serbia’s army increased activities on the border with #Kosovo.

📍SRB MoD announced 4 visits since Aug 1st to military facilities near 🇽🇰 to check their “readiness levels”

Such hostile actions are in line w 🇷🇺 destabilization goals. pic.twitter.com/mrQUX3U2LU

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) August 20, 2022