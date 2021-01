Reagimin e Melisës gjatë kërcimit të Mevlanit me Ledjanën nuk duhet ta humbisni

Takimi i Mevlanit me Ledjanën nuk ishte edhe aq i preferueshmëm për Melisën.

Konkurrentja e “Përputhen” reagoi ashpër me replika ndaj Mevlanit, shkruan lajmi.net.

Arsyeja e kësaj ishte se sipas saj nuk i ka dhuruar asgjë të bukur kurse Ledjanës i ka kushtuar edhe këngë.

Si pasojë e këngës, Melisa u shpreh se nuk do të dal më në takim me Mevlanin, madje ajo mori vëmendje edhe gjatë momentit kur Ledjana dhe Mevlani dolën për të kërcyer në mes të skenës me këngën që ai ia ka kushtuar.

Gjatë kërcimit të dyshes, kamera fokusoj fytyrën e Melisës e cila nuk i shikonte aspak dhe natyrisht se ishte xheloze ndaj Mevlanit./Lajmi.net/