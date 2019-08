Reagimi qesharak i zyrtarit të Slavias kur skuadra e tij bie në ‘grupin e vdekjes’

Një nga grupet më të forta është ai ‘F’, me Barcelonën, Borussia Dortmundin, Interin dhe Slavia Pragë.

Skuadra çeke ishte në vazon e katërt, dhe ishte e qartë se do të kenë një short jo të lehtë, por nuk e kanë imagjinuar një short kaq shumë të vështirë për ta.

Këtë më së miri e tregon reagimi i përfaqësuesit të tyre, që ishte i pranishëm në vendin ku tërhiqej shorti.

That feeling when you get Barcelona, Dortmund & Inter in the #UCLdraw!@slaviaofficial 😄 pic.twitter.com/O8j1ABg0u5

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2019