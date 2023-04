Reagimi i Zanettit kur një tifoz i afrohet dhe i thotë në sy “Forca Milan”

Legjenda e Interit, Javier Zanetti është gjendur në një situatë aspak të lehtë gjatë ditës.

Një tifoz i ri iu afrua te vetura që ai po voziste duke thënë “Forca Milan” në praninë e tij, shkruan lajmi.net.

Tifozi që duket i ri në moshë shihet pran veturës së Zanettit, me këtë fundit që mendoi se i riu po bënte fotografi me të.

Në atë moment, i riu ngriti gishtin tregues lart dhe tha “Forca Milan”, duke përmendur klubin rival dhe të përbetuar të Interit.

Zanetti mbeti i shtangur nga fjalët e tifozit. Pamjet janë shpërndarë gjithandej në rrjetet sociale.

When you say “Forza Milan” to Javier Zanetti. 🤣 pic.twitter.com/FAF86N9Slv

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 11, 2023