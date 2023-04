Reagimi epik i Klopp pas humbjes së penalltisë nga Salah

Liverpool ishte duke humbur 2-1 dhe fitoi një penallti me Diogo Jota në minutën e 54’.

Salah mori topin për të gjuajtur penalltinë, me Klopp që nuk duroi të shikonte dhe ktheu shpinën.

Për një sekondë ai mendoi se sulmuesi egjiptian kishte shënuar dhe u kthye gati për të bërë festimin ikonik me grusht.

Klopp mbeti habitur kur zbuloi se Salah e ka humbur penalltinë e tij./Lajmi.net/

Jurgen Klopp’s reaction to Mohamed Salah’s penalty miss is 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬 😅

He turned his back 👇

Heard the crowd and thought the Egyptian had scored 👇

Then he realised… 🥴

Free to watch highlights | https://t.co/Piv8nKqL3Q#PL #OptusSport pic.twitter.com/jZXg5zzBI4

— Optus Sport (@OptusSport) April 9, 2023