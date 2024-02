Reagimet rreth vendimit për Lekajn, Krasniqi: Gëzime perverse, shoqëri e mbushur me inate Ndonëse theksoi se nuk e kishte takuar më parë, profesori universitar, Milazim Krasniqi, përmes një postimi ka reaguar rreth rastit të fundit me ish-ministrin Pal Lekaj. “.. ky gëzim pervers për dënimin e tij, nuk flet për Palin”, ka thënë ai, duke shtuar se tregon më shumë për një shoqëri të mbushur me inate dhe…