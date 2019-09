Reagim i ashpër i Vjosa Osmanit ndaj Albin Kurtit: Nuk mund të më vendos ku të dojë

Osmani thotë se për të është fyerje për të dhe qytetarët nga Kurti të thuhet se do ta vendos si kryeparlamentare.

Ajo tutje thotë se deklarata e kandidatit të VV’së për kryeministër është seksiste për shkak se, sipas Osmanit, Kurti pretendon se mund ta vendos atë kudo vetëm pse është grua.

“Nuk e kam dëgju kurrë z. Kurti duke thënë se filan burri do të vendosi këtu ose do ta bëjë diçka. Kurrë nuk ka thënë për Ramush Haradinajn. Sepse në raport me burra ai mendon se ulët dhe vendos, ndërsa mendon se mua si grua vetëm më vendos diku. Unë ia kam dëshmuar secilit burrë në politikë se të vetmit janë qytetarët që më vendosin”, ka thënë Osmani në Pressing.