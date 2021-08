Reagim i ashpër edhe nga “Kuqezinjët e Jakovës”, lidhur me festivalin në Korçë

Pas reagimeve të ndryshme nga shumë tifozëri e mediume, reagim të ashpër kanë bërë edhe “Kuqezinjët e Jakovës”, nga ku i kanë kërkuar anulimin e këtij koncerti pasi sipas tyre më pas “dikush tjetër do të detyrohet që të vijë në festivalin tonë”, thuhet në komunikatën e tyre të ketij tifo-grupi.

Ky është postimi i tyre në facebook, pa ndërhyrje:

Ndaloni festivalin se më pas do detyrohet dikush të vij në ‘festivalin’ ton.

Me gjith forcën, mbrojm sakrificen e UÇK kundër okupatorit serb, pas 22 viteve as pas 222 viteve as KURR nuk u lejohet të vijn të këndojn në trojat tona.