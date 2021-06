Ratko Mlladiq nesër në gjyq, kryeprokurori: Pres konfirmimin e dënimit me burgim të përjetshëm

“Ne jemi optimistë se kemi arritur t’i bindim gjykatësit e Dhomës së Apelit për ta konfirmuar vendimin e shkallës së parë”, tha Brammertz në një intervistë me shërbimin publik të BiH BH Radio 1.

Dhoma e Apelit e MICT me pesë anëtarë do ta japë verdiktin e Mlladiqin nesër në gjykatën në Hagë.

Prokuroria e MICT apeloi pjesërisht vendimin e dhënë nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë (ICTY) në vitin 2017 ndaj komandantit të kohës së luftës të ushtrisë serbe të Bosnjës, duke e dënuar atë me burgim të përjetshëm.

Ai është fajtor për krimet më të rënda të luftës

Mlladiq u gjet fajtor për krimet më të rënda të luftës, përfshirë gjenocidin e Srebrenicës, por paneli i ICTY hodhi poshtë pretendimet se ai ishte përgjegjës për gjenocidin e kryer në pesë komuna të tjera të Bosnje e Hercegovinës më 1992, të tilla si Prijedori, ku forcat serbe të Bosnjës i vranë dhe dëbuan gjithë popullsinë kroate dhe boshnjake.

Prokuroria i ka kërkuar panelit të shkallës së dytë të MICT ta konfirmojë këtë akuzë dhe viktimat e krimit shpresojnë kështu, ndërsa mbrojtja e Mlladiqit pret pafajësi ose të paktën një rigjykim.

Brammertz është i bindur se dënimi me burgim të përjetshëm do të konfirmohet, por ai paralajmëroi se edhe pas kësaj, problemi i krijuar nga përpjekjet për të sfiduar provat e provuara në gjykatë dhe relativizimin e krimeve do të mbetet. Brammertz thekson se glorifikimi i kriminelëve të luftës dhe mohimi i gjenocidit në rajonin e Ballkanit Perëndimor është tani më i pranishëm sesa ishte dhjetë vjet më parë, kështu që ai planifikon ta paralajmërojë Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kur ta paraqesë një raport të rregullt Zyra e prokurorit të MICT, transmeton Ga.

Ai shtoi se papërgjegjësia e politikanëve kur ata thonë se nuk kishte gjenocid në Srebrenicë nuk duhet të tolerohet.

Kryeprokurori Serge Brammertz

“Një vendim shumë i rëndësishëm”

“A do të ndryshojë diçka verdikti kundër Mlladiqit? Për fat të keq, nuk mendoj se rezultati do të prekë disa nga politikanët nacionalistë, por unë do të thoja që ky do të jetë një vendim shumë i rëndësishëm që do ta mbështesë të vërtetën, realitetin e krimeve të kryera, brutalitet, ky do të jetë një vendim shumë i rëndësishëm”, tha Brammertz, duke kujtuar se më shumë se 150 dëshmitarë në Hagë dëshmuan se ishin kryer krime të tmerrshme në Srebrenicë dhe se ishin mbledhur pjesë të shumta të provave materiale që ishin të pakundërshtueshme.

I pyetur nëse pajtimi ende mund të pritet në bazë të të vërtetave dhe fakteve të provuara nga gjykata në lidhje me krimet e luftës, Brammertz u përgjigj se vetë gjyqet nuk çojnë automatikisht në pajtim, por se ato ofrojnë parakushte që ofrojnë shans për pajtim.

“Nëse doni të bini dakord për një të ardhme të përbashkët, duhet të bini dakord për të kaluarën dhe duhet të pranoni përgjegjësinë e përcaktuar të individëve që kanë kryer krime të tmerrshme, kështu që unë sinqerisht mendoj se gjykimet para ICTY janë parakusht për të siguruar një shans për pajtim”.

Ai e konsideron se pengesë kryesore për procesin e pajtimit janë politikanët që jetojnë ende në të kaluarën dhe që preferojnë të flasin për shpirtrat e së kaluarës sesa të merren me problemet me të cilat përballen njerëzit sot.