Rasti “Stenta 2”, internisti thotë se lëshoi sektorin publik pasi u zhgënjye dhe u persekutua përmes aktakuzës

Internisti Petrit Ademaj thotë se ka lëshuar sektorin publik pasi ishte ndier i zhgënjyer dhe i persekutuar nga aktakuza në rastin “Stenta 2”.

Ketë deklaratë Ademaj e ka dhënë të enjten në Gjykatën Themelore në Prishtinë në seancën ku ka vazhduar dhënia e mbrojtjes edhe nga të akuzuarit tjerë: Ismajl Avdimetaj, Aferdita Selmanaj, Sali Shala, Luan Pazhari, Bajram Preteni dhe Bajram Mziu.

Fillimisht, i akuzuari Ismajl Avdimetaj ka sqaruar se prej vitit 2000 ka ushtruar profesionin e internistit në spitalin rajonal në Pejë, e që në të njëjtën kohë, sipas tij, kishte punuar edhe në spital special “EDA”, në spitalin internacional “IMH” dhe se fundi edhe në spitalin turk “Milenium”, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Ai tha se në të gjitha institucionet kishte pasur kontratë për të kryer shërbime mjekësore dhe se ishte paguar përmes xhirollogarisë.

Avdimetaj ka mohuar të jenë kryer shërbimet e stentimit për pacientët në institucione publike shëndetësore në periudhën kur akuzohen.

I pyetur nga avokati i tij Dren Salihu se a kishte pranuar ndonjëherë ndonjë shumë në emër të marrjes së ryshfetit, i akuzuari Avdimetaj tha se ai nuk kishte pranuar para nga askush.

“Unë nuk jam i njoftum për këtë shumë, unë kurrfarë parash prej askujt s’kom marrë. Ata munden me shkru gjithçka po mu kush pare s’mka dhanë. Bile unë ju pata thanë atyne, këqyre nëse e gjeni prej kur kam fillu një njeri që unë i kam marr pare çomni burg edhe mos më lëshoni ma”, tha i akuzuari Avdimetaj.

Ndërkaq, i pyetur për Lulzim Brovinen, i akuzuari Avdimetaj tha se me të kishte qenë në specializim në Shkup dhe se kishte pasur vetëm raporte profesionale me të.

I akuzuari Avdimetaj ka sqaruar se ai para prokurorit Besim Kelmendi ishte mbrojtur në heshtje për shkak se i kishte pasur raportet e këqija me të.

“Po sepse i pata pas raportet e këqija, edhe s’kom desht me fol se kom dyshu se se ka pas qëllimin e mirë. Une sosht që s’di me fol po s’kom deshtë me fol në shenj revolte”, tha ai.

Tutje, i akuzuari Petrit Ademaj gjatë dhënies së mbrojtjes së tij ka deklaruar se ai që na viti 2002 deri më 2017 kishte punuar në spitalin regjional të Pejës në njësinë koronare, ndërkaq pas vitit 2017 tha se kishte ndërprerë punën në institucione shëndetësore publike duke vazhduar punën në ambulant private. Ndërsa nga viti 2019 ai tha se punon si kardiolog konsulent edhe në spitalin amerikan në Prishtinë.

Ai tha se arsyeja kryesore e ndërprerjes së punës në institucione publike kishte qenë ndjenja e zhgënjimit dhe persekutimit që i është shkaktuar me këtë aktakuzë.

“Atmosfera që është kriju në media, të pavërtetat e plasune, kanë cenu integritetin tim moral si mjek dhe ka qenë e papërballueshme që vendimet e mija profesionale të merren dhe të shiqohen me mosbesim qoftë nga pacientët apo nga familjarët për shkak të asaj atmosfere të krijime”, ka thënë i akuzuar Ademaj.

Ai tha se përveç nënës të tij, nuk kishte referuar asnjë pacient tjetër qoftë në “EDA”, qoftë në MHI.

I pyetur se a kishte qenë i akuzuar më parë, Ademaj tha se ai kishte qenë në një gjykim në Gjakovë për shkak të gjoja referimeve, i cili tha se kishte përfunduar me aktgjykim lirues.

Po ashtu, i akuzuari Ademaj ka mohuar të ketë marrë para nga spitali IMH dhe EDA për referimin e pacientëve.

“Asnjë cent prej tyre se kam marrë as prej IMH as prej EDA-s. I vetmi transaksion që ka qenë me spitalin IMH ka qenë pagesa prej 8700 euro që e kam bo për operacionin e nanës”, tha ai.

Tutje, dhënia e mbrojtjes ka vazhduar me të akuzuarën Aferdita Selmanaj e cila tha se në periudhën 2012-2015 kishte punuar në spitalin rajonal në Pejë, konkretisht si interniste kardiologe, ndërsa nga viti 2008 edhe në ordinancën e saj private edhe sot e kësaj dite.

Selmanaj ka sqaruar se ajo kishte qenë e akuzuar në periudhën 2009 – 2012 për udhëzimin e pacientëve në spitale private, e që epilogu i këtij rasti kishte qenë aktgjykim lirues.

Lidhur me dëshmitarin Bujar Tabaku, e akuzuara Selmanaj ka sqaruar se ajo kishte qenë kujdestar në spitalin rajonal në Pejë në momentin kur ai kishte shkuar në emergjencë, të cilit tha se i kishte rekomanduar që të hospitalizohet për shkak të ndryshimeve në EKG dhe për shkak të mundësisë së zhvillimit të një infrakti.

Ajo tha se të nesërmen në mëngjes pasi kishte përfunduar ndërrimin, gjendja e tij ishte përkeqësuar.

“Pasi e kam përfundu ndërrimin atij ju ka përkeqësu shumë gjendja. Unë kam shku në shpi dhe se sedi çka ka ndodh më pas me të sepse të nesërmen nuk ka qenë i shtrim në spital. Nuk e kam rekomandu as udhëzu as referu as spital as privat as shtetëror sepse ai ishte i qetë”, tha e akuzuara Selmanaj.

Selmanaj ka mohuar të ketë pranuar ryshfet në shumë prej 1200 euro, e as të ketë referuar ndonjëherë ndonjë pacient në spitalin IMH.

“Nuk e di arsyen pse mundet dikush t’i shkruajë ato ose t’i ofroj ato të holla kur unë nuk kam punu në spitalin IMH, nuk kam referu asnjë pacient në IMH dhe nuk kam krye kurrfarë shërbimi atij spitali, edhe atëherë edhe sot e kësaj dite nuk e di ku është ai spital, kurrë skam qenë në atë spital”, tha në fund Selmanaj.

Sesioni i pasdites ka vazhduar me dhënien e mbrojtjes nga i akuzuari Sali Shala, i cili tha se gjatë periudhës 2012-2015 kishte punuar si internist kardiolog në spitalin rajonal në Pejë, në njësinë koronare.

Ai tha se në të njëjtën kohë kishte punuar edhe në ambulanten e tij private në Pejë dhe kishte mbajtur kujdestari edhe ne spitalin EDA dhe MHI.

Sipas tij, pagesa i ishte bërë në formë të pagave mujore, ndërkaq para “cash” nuk kishte pranuar asnjëherë.

I pyetur lidhur me një fletore që është konfiskuar në IMD dhe EDA ku është gjetur vlera për çka akuzohet, Shala tha se për këtë duhet të pyeten ata që i kanë shkruar ato, për shkak se aty ka shumë emra të personave të cilët nuk gjenden në këtë sallë.

Më pas, dhënia e mbrojtjes ka vazhduar me të akuzuarin Luan Pazhari, i cili duke u përgjigjur në pyetjet e avokatit Ilir Rashiti ka thënë se ai kishte qenë i akuzuar edhe më parë në Gjykatën Themelore të Gjakovës për referim të rasteve, i cili tha se kishte përfunduar me aktgjykim lirues.

Pazhari ka pohuar të ketë referuar pacientë në QKUK ndërkaq sa i përket spitaleve private ai ka mohuar të ketë pasur lidhje me ndonjë spital privat.

Tutje, i akuzuar Bajram Preteni gjatë dhënien së mbrojtjes së tij ka thënë se gjatë periudhës kohore për të cilën akuzohet kishte punuar në spitalin rajonal në Mitrovicë.

Ai ka mohuar të ketë punuar ndonjërën në spitalet private EDA ose IMH.

“As gjatë asaj kohe as para s’kam punuar në atë spital, me të thon drejtën as s’kom hy najher në ato”, tha Preteni.

Po ashtu, Preteni ka mohuar të ketë njohur Lulzim Brovinen apo pronarët e tjerë të këtyre spitaleve private.

I pyetur për akuzën për marrje ryshfeti në vlerë prej 100 euro, i akuzuari Preteni ka thënë se që nga koha kur ai ka punuar në spitalin e Mitrovicës asnjëherë nuk ka marrë para prej askujt.

“Para këtij trupi gjykues deklaroj me bindje të plotë që absolutisht as që kom marr e as që kam kërku ryshfet”, tha Preteni.

Pas kësaj, ai ka deklaruar se do të shfrytëzojë të drejtën për mbrojtje në heshtje sipas udhëzimeve te avokatit të tij.

Po ashtu, edhe i akuzuari Bajram Mziu ka shfrytëzuar të drejtën e tij për mbrojtje në heshtje.

Seancat e radhës ku pritet të jepet fjala përfundimtare u caktuan të mbahen më 16,17,18 gusht 2023.

Ndryshe, në rastin “Stenta 2” kanë qenë të përfshirë 45 mjekë, por për shkaqe shëndetësore, gjatë seancave të kaluara ishte veçuar procedura për të akuzuarit Elfedin Muhaxheri, Ferid Susuri, Ferihane Sefa, Masar Gashi, Murat Abazi dhe Nexhmi Zeqiri.

Kurse, për të akuzuarin S.Gj. dhe R.E ka pushuar procedura penale, pasi të njëjtit kanë ndërruar jetë.

Me akuzat e PSRK-së në këtë rast, tashmë janë duke u përballur 37 të akuzuar, përkatësisht, Gani Bajraktari, Daut Gorani, Elfedin Muhaxheri, Hamza Selmani, Ismajl Avdimetaj, Sali Shala, Nehat Rexhepaj, Agron Besimi, Petrit Ademaj, Bajram Mziu, Agron Leka, Driton Miftari, Besim Guda, Mirdi Strana, Shemsedin Shabollari, Fisnik Hima, Luan Pazhari, Galina Berisha, Bajram Preteni, Lulzim Kamberi, Faik Shatri, Ejup Pllana, Florim Sadiku, Halim Halili, Agim Krasniqi, Hajdin Çitaku, Edmond Haliti, Besnik Koliqi, Afrim Poniku, Banush Gashi, Nebih Musliu, Dardan Koqinaj, Xhevdet Krasniqi, Lazër Prekpalaj, Rexhep Manaj, Kelmend Pallaska dhe Arlind Batalli.

Në këtë rast, të përfshirë kishin qenë edhe ish-ministri i Shëndetësisë (MSH), Ferid Agani, ish-sekretari i MSH-së, Gani Shabani dhe 11 të akuzuar të tjerë, mirëpo, rasti ishte veçuar në tri pjesë në shqyrtimin fillestar.

Të akuzuarit në rastin “Stenta 2”, ngarkohen nga PSRK-ja me veprat penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar dhe marrje ryshfeti.

Sipas aktakuzës së PSKR-së, ekziston dyshimi i bazuar mirë se nga 1 janari 2011 e deri më 31 dhjetor 2015, duke vepruar në bashkëkryerje nga pozita e mjekëve në SHSKUK, kanë keqpërdorur pozitat dhe autoritetin e tyre zyrtar, në atë mënyrë që duke i tejkaluar kompetencat e tyre si anëtarë të komisioneve konziliare të Klinikës së Kardiologjisë, me dashje dhe dijeni ua kanë lëshuar letrat referuese për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore së paku 233 persona edhe pse të njëjtit i kishin kryer trajtimet mjekësore.

Sipas aktakuzës, një gjë e tillë ishte bërë që personave në fjalë t’ua mundësonin kompensimin e shpenzimeve nga Ministria e Shëndetësisë për trajtim mjekësor në institucione private edhe pse, siç thotë aktakuza, në bazë të nenit 53 të Ligjit mbi Shëndetësinë, Nr.2004/04, të 19 shkurtit 2014 dhe neneve 16 dhe 25 të Ligjit për Shëndetësinë Nr.04/L-125 të 13 dhjetorit 2012, letrat referuese duhej t’u lëshohej pacientëve në momentin kur konstatohej se pacientët nuk kishin mundësi të trajtoheshin brenda sistemit publik shëndetësor.

Me këto veprime të të akuzuarve, PSKR pretendon se dëmi që i është shkaktuar buxhetit të Kosovës është 4,555,553.00 euro.

Po ashtu, aktakuza i ngarkon mjekët në rastin “Stenta 2” se kanë keqpërdorur pozitën zyrtare dhe kanë marrë ryshfet, ashtu që, në vend se pacientët që kanë shkuar për kontroll në institucione publike shëndetësore, t’i referonin në njësinë kompetente invazive në Klinikën Kardiologjike në SHSKUK në Prishtinë, të njëjtit pacientët i kanë referuar në spitale private dhe për këto veprimet kanë marrë ryshfet.

Sipas aktakuzës, për çdo pacientë që e dërgonin për vendosjen e stentave, merrnin nga 500 euro ryshfet, ndërsa për koronarografi merrnin nga 150 euro ryshfet.

Këto veprimet të tyre, sipas PSRK-së, të akuzuarit i kishin kryer në bashkëpunim me të akuzuarit që tashmë janë të përfshirë në rastin “Stenta 3”, ku janë kryesisht pronar e mjekë të spitaleve private.

Prokuroria e Shtetit, më 15 qershor 2016 kishte ngritur aktakuzë kundër ish-ministrit të Shëndetësisë, Ferid Agani, ish-sekretarit të përgjithshëm të MSh Gani Shabani dhe 62 personave të tjerë, për veprat penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, “marrje e ryshfetit”, “dhënie e ryshfetit”, “trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor”, “ushtrimi i kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore dhe farmaceutike” dhe “shmangia nga tatimi “.

Në ndërkohë, prokuroria kishte hequr dorë nga ndjekja penale ndaj kardiologut Afrim Bekteshi, me arsyetimin se i njëjti është përfshirë gabimisht në aktakuzë.

Në ketë çështje penale, hetimet fillimisht janë zhvilluar kundër 116 personave fizik dhe 4 personave juridik. Mirëpo, për 56 persona fizik nuk janë plotësuar kushtet ligjore që të përfshihen në këtë aktakuzë, andaj për të njëjtit janë pushuar hetimet.

Mbrojtja e të akuzuarve ka ngritur dilema të shumta rreth ligjshmërisë së kësaj aktakuze, e cila sipas tyre, përveçse përmban prova të papranueshme ajo është ngritur në mënyrë të kundërligjshme nga prokurori i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Besim Kelmendi. Sipas mbrojtjes, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit nuk ka kompetenca në ngritjen e aktakuzave siç ka ndodhur në këtë rast.