“Rasti në ministrinë e Liburn Aliut nuk është ryshfet, por haraç”

Rreth këtyre raportimeve është njoftuar se Prokuroria Speciale e Kosovës tashmë ka nisur hetimet, shkruan lajmi.net.

“Prokurori i Shtetit njofton opinionin publik se ka filluar procedurën e verifikimit dhe hetimit për të gjitha shkrimet e publikuara ditëve të fundit në media lidhur me rastet e dyshuara për korrupsion”, thuhet në njoftim.

Për këto raportime, lajmi.net, ka kontaktuar njohës të politikës dhe anëtar të Partisë Socialdemokrate.

Shkodran Ramadani, në prononcim e tij tha se, këto raportime janë një skandal i madh, gjë të cilën nuk a e kanë pritur një pjesë e madhe e qytetarëve të cilët kanë shpresuar se qeveria Kurti është ndryshe nga qeveritë e kaluara. Por gjë e cila, sipas Ramadanit, po dëshmohet e kundërta.

“Ketë pjesë nuk ka qysh me komentuar përveç se një skandal shumë i madh. I cili për mendimin tim ka qenë i pritur, por jo edhe nga shumica e qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë pasur shpresa të mëdha që kjo qeveri do të jetë ndryshe në krahasim me qeveritë e kaluara. Megjithatë ajo po dëshmon që është e njëjtë dhe po vazhdon çdo ditë me nga një skandal”, tha ai.

Tutje, njohësi i çështjeve politike, shtoi se, ky skandal nuk duhet të portretizohet si ryshfet, pasi që sipas tij, kemi të bëjmë me haraç, gjë e cila është më e keqe se ryshfeti.

“Por gjithashtu besoj që po portretizohet gabimisht nga mediat sikur ryshfet. Sepse nuk është thjesht ryshfet është më shumë le të themi haraç. Sepse ryshfeti është kur kompania shkon tek zyrtarët publik dhe në këmbim të favoreve ofron një shumë parash. Ndërkohë në ketë rast kemi të bëjmë me një haraç, presion, shantazh që iu kërkon kompanive që janë kontraktuar prej institucioneve të paguajnë një shumë ta caktuar parash, e lartë normalisht, për të vazhduar me punën të cilën janë zotuar në kontratë që do ta kryejnë. Pra kemi të bëjmë me një situatë më te keqe se ryshfet. Është me e rëndë ”, shtoi analisti politik.

Më tej, ai vijoi se skandalet po bëhen praktika normale në qeverinë Kurti, duke shtuar se nuk pret që Kurti do të distancohet ose të marrë masa.

“Po ashtu besoj që tashmë këto janë praktika normale në këtë qeveri. Dhe unë nuk pres nga kryeministri të distancohet ose të marrë masa, ose të prononcohet për këto situata. Për shkak që ai tashmë e ka bërë këtë duke e mbështetur çdo ministër të tij, çdo njeri të afërt, siç ishte rasti me Martin Berishaj, Donika Gërvalles”, përfundoi Ramadani.

Për të njëjtën çështje, anëtari i Partisë Socialdemokrate, Nol Nushi, tha se qeveria sulmon mediat kur po raportohet për skandale.

“Muj me thanë që, përveç që janë probleme të qarta korruptive ku përfshihen edhe familjarët e eksponentëve të ndryshëm të pushtetarëve. Problemi tjetër është që qeveria është vendos në mbrojtje menjëherë pasi që po shpërthejnë këto, duke filluar goditjen ndaj mediave. Përderisa janë po të njëjtat media me lajmet e të cilave Vetëvendosja është shërbyer në opozitë, kur është në pushtet dhe po kritikohet e po akuzohet nga këto, ajo po i sulmon”, tha Nushi.

Tutje, ai shtoi se, sipas tij, edhe më problem janë dyshimet e përditshme të keqpërdorimeve dhe veprimeve antiligjore të ministrave dhe vartësve të tyre.

“Kurti nuk ka kurrfarë reagimi, ai dëshiron ta mbaj veten të pa inkuadruar. Mirëpo edhe më problem janë aferat e përditshme apo dyshimet e përditshme të keqpërdorimeve, keq menaxhimeve dhe veprimeve antiligjore të ministrave dhe vartësve të tyre”, përfundoi Nushi.

Lajmi.net, ka kontaktuar edhe Gazmir Racin, njohës i politikës, për çështjen e njëjtë.

Raci tha se, qeveria Kurti nuk ka pasur skandale deri më tani, duke shtuar se ai shpreson që kjo të vazhdojë kështu edhe në të ardhmen.

“Kjo qeveri deri tani nuk ka pas skandale ministrore dhe do dëshirojë që të vazhdonte kështu edhe në të ardhmen. Krimi dhe Korrupsioni e kanë izoluar Kosovën deri tani. Jemi ende vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor pa liri të lëvizjes në zonën shengen”, tha njohësi i politikës.

Më tej, ai vijoi se, përderisa nuk ka asgjë të konfirmuar nga organet e drejtësisë atëherë këto raportime mbesin vetëm dyshime të supozuara. Duke shtuar me tutje, se nëse konfirmohen këto pretendime, atëherë, ai pret veprime nga Kurti.

“Lufta kundër krimit e korrupsionit ka qenë objektive i kësaj qeverisje dhe duhet ta vazhdojnë në të gjitha nivelet. Përderisa nuk ka asgjë të konfirmuar nga organet e ndjekjes dhe drejtësisë atëherë ato mbeten vetëm dyshime te supozuara. Në momentin kur konfirmohen këto pretendime atëherë Kryeministri duhet menjëherë t’i lirojë nga detyra secilin zyrtarë të secilit nivel të qeverisë qendrore. Pres veprim të Kryeministrit Kurti në këtë drejtim sepse e ka prioritet edhe në planin e tij qeverisës”, përfundoi Raci.

Ndërsa, sa i përket raportimeve ku dyshohet se janë të përfshirë ministrja Gërvalla dhe ministri Damka, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Hajdar Beqa, ka thënë se ai beson që PDK-ja do të procedojë me padinë penale.

Në anën tjetër, rreth këtyre raportimeve, nuk ka pasur ende ndonjë reagim nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. /Lajmi.net/