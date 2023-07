Rasti Klan Kosova, Mustafa: Secili ka të drejtë të jetë shtetas i Serbisë, por jo në emër të lirisë së medias

Ish-komandanti i Zonës Operative të Llapit, Rrustem Mustafa, përmes një postimi në Facebook ka përkrahur vendimin e Qeverisë së Kosovës për të pezulluar certifikatën e biznesit të Klan Kosovës nga MINT-i.

Ai ka thënë se secili ka të drejtë të jetë shtetas i Serbisë, por jo në emër të lirisë së medias.

Më tutje Mustafa është shprehur se në Republikën e Kosovës po vendoset rend,na duhet funksionim korrekt i fjalës së lirë.

Postimi i plotë:

Secili ka të drejtë të jetë shtetas i Serbisë, por jo në emër të lirisë së medias, me vetëdeklarim si shtetas i Serbisë, ta mohosh shtetin e Kosovës, të mposhtësh konkurrentët tjerë në treg e që janë qytetarë të Republikës së Kosovës, duke keqpërdorur adresimet si “Pejë-Serbi, Gjakovë- Serbi”. Linjat e marrjes së programeve sportive apo të tjera përfitime në kundërshtim me rendin kushtetues duke mashtruar dhe korruptuar gjithçka qe takoni, duhet të ndalen. Konkurrenca në tregun e shërbimeve duhet të zhvillohet e barabartë dhe jo të bëhet praktikë që të mposhten konkurrentët me kleçka që vijnë përmes pak biznesmenëve që vinë nga Serbia, madje edhe duke u sjellë në kundërshtim me rendin kushtetues vetëm e vetëm që të deformohet tregu e të nxirren jashtë loje konkurrentët lojal në tregun e lirë.

Fjala e lirë duhet të garantohet por duhet të merret parasysh se shtete me demokraci shumë të zhvilluara kanë marrë e po marrin masa për të ndaluar keqpërdorimin e fjalës se lirë sepse ky keqpërdorim, tashmë shihet si arsenal armatimi i pakontrolluar. Kjo ngase ‘fake news’, në kohet moderne, vret me shumë se sa arma./Lajmi.net/