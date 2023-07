Rasti Klan Kosova, AGK thërret protestë për të hënën me moton “Demokracia vdes në errësirë” Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka njoftuar se me mbështetjen e medieve dhe organizatave të shoqërisë civile, më 31 korrik, e hënë, do të mbajë protestë në shenjë revolte për pezullimin e certifikatës së biznesit të Klan Kosova nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. AKG-ja ka bërë të ditur se protesta me moton “Demokracia…