Rasti i Ronaldos, a u dëmtua Portugalia nga vendimi i gjyqtarit?

Serbia dhe Portugalia u ndanë me rezultatin baras, 2-2 në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror, “Katar 2022”, shkruan lajmi.net.

Por, në minuntën e 92′ portugezi, Cristiano Ronaldo doli para portës ku goditi topin dhe në fund mbrojtësi serb pastroi topin nga vija e portës.

Sipas xhirimeve, rasti duket i dyshimtë, edhe pse nga këndi i kamerës duket se topi ka kaluar vijën.

Ronaldo doli nga ndeshja, madje hodhi edhe shiritin e kapitenit dhe u ndëshkua me të verdhë. Gjyqtari i ndeshjes vendosi që goli nuk do pranohet.

Më poshtë mund të shihni rastin e dyshimtë./Lajmi.net/

What drama at the end of Portugal vs Serbia. Ronaldo scores but no goal line technology. pic.twitter.com/wa6ZgFp2qd

— redrum (@manosbayku) March 27, 2021