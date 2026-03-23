Rasti i rëndë në Podujevë, raportohet se ka vdekur edhe njëra nga të plagosurat
Dyshohet se njëra nga gratë që mbeti e plagosur mbrëmjen e së shtunës në fshatin Majac ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të rënda. Sipas Sinjalit, viktima, e identifikuar si M.G, kishte pësuar lëndime të rënda, kryesisht në pjesën e kokës, dhe po trajtohej në gjendje kritike në Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Pavarësisht…
Dyshohet se njëra nga gratë që mbeti e plagosur mbrëmjen e së shtunës në fshatin Majac ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të rënda.
Sipas Sinjalit, viktima, e identifikuar si M.G, kishte pësuar lëndime të rënda, kryesisht në pjesën e kokës, dhe po trajtohej në gjendje kritike në Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ajo nuk arriti t’u mbijetojë plagëve.
Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Podujevë, ku një 42-vjeçar, Ilaz Brahimi, dyshohet se është vrarë nga Ardita Gashi, 31-vjeçare, me të cilën raportohet se kishte qenë në lidhje.
Sipas burimeve, viktima ishte ftuar për takim nga e dyshuara në shtëpinë e saj, ku më pas dyshohet se ajo ka qëlluar disa herë me armë zjarri në drejtim të tij, duke i shkaktuar vdekjen në vend.
Në këtë rast mbeti e plagosur rëndë edhe një grua 73-vjeçare, e cila dyshohet të ketë lidhje familjare me të dyshuarën. Ajo po vazhdon trajtimin në gjendje të rëndë shëndetësore.
Pas ngjarjes, e dyshuara thuhet se është mbyllur në shtëpi dhe ka kërcënuar persona të tjerë që tentonin t’i afroheshin, ndërsa më pas është raportuar se edhe ajo vetë ka mbetur e plagosur.
Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Zejnullah Gashi, ka konfirmuar rastin e vrasjes, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tragjike.