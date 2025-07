Rasti i mashtrimit të disa grave, policia fton qytetaret e dëmtuara të paraqiten për intervistim

Ditë më parë Policia e Kosovës, kishte njoftuar për arrestimin e tre personave për veprën mashtrim, të cilët kishin mashtruar disa gra, e që të cilët, përmes kësaj vepre ata kanë shkaktuar dëm prej 45,000.00 euro.

Rreth këtij rasti, policia ka kërkuar nga qytetaret të cilat ndihen të mashtruara të paraqiten në polici, e ku do të intervistohen në cilësinë e palës së dëmtuar.

‘‘Lidhur me Komunikatën e datës 10.06.2025 (shih më poshtë), prokurori i lëndës bazuar në informacionet e siguruar, nën dyshimin se të dyshuarit e përfshirë në atë rast, kanë mashtruar edhe shumë persona të tjerë, ka lëshuar autorizimin ku është kërkuar nga ne që të behet kërkesë publike për qytetaret e vendit të cilët ndihen të mashtruar nga këta persona të paraqiten në polici (zyrat e DHEKEK) për intervistim në cilësinë e palës së dëmtuar’’, ka deklaruar Policia.

Njoftimi i rastit:

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Policia e Kosovës arreston tre persona të dyshuar për mashtrim, dy nga ta dërgohen në mbajtje

Prishtinë, më 10 qershor 2025

Policia e Kosovës, konkretisht hetuesit policor nga Sektori i Hetimeve Financiare-DHKEK më 10.06.2025 kanë kryer bastisje në një shtëpi, pronë e të dyshuarit me iniciale (R.D.) dhe i njëjti është arrestuar nën dyshimin se ka kryer veprën penale Mashtrim sipas kodit penal të RKS-së.

Policia lidhur me rastin ka kërkuar në shtëpitë e tyre edhe dy të dyshuar të tjerë të cilët nuk janë gjetur, por që më vonë janë paraqitur në zyrat e policisë.

Të dyshuarit në bashkëveprim kanë mashtruar viktimat e gjinisë femërore (dhjetë prej tyre) të gjitha ish-pjesëmarrëse në luftërat e Sirisë dhe Irakut duke ju premtuar donacion në emër të integrimit të tyre në shoqërinë Kosovare.

Viktimat janë bindur që të aplikojnë për marrjen e donacioneve në një Institucion mikrofinanciar me seli në Prishtinë duke ju prezantuar se ato do të marrin donacion, por që në realitet kanë nënshkruar kontrata për kredi në vlerë prej 4,500.00 deri në 5,000.00 euro.

I dyshuari me iniciale (R.D.) ka identifikuar viktimat dhe dërguar ato në institucionin mikrofinanciar për aplikim.

I dyshuari me iniciale (V.G.) zyrtar në institucionit mikrofinaciar ka përpiluar dosjen dhe kontratat, ndërsa i dyshuari me iniciale (A.H.) ka aprovuar kreditë në cilësinë e menaxherit të këtij institucioni.

Pas daljes së mjeteve në llogaritë bankare të palëve ankuese, i dyshuari (R.D.) ka shkuar së bashku me palët në banka duke tërhequr mjete më pas të gjithave ju ka dhënë nga 500.00 euro, ndërsa mjete tjera i ka marrë në emër të pagesave për zyrtarët të cilët i kanë kryer shërbimet.

Palët ankuese e kanë kuptuar mashtrimin në kohen kur institucioni mikrofinaciar ju ka kërkuar atyre fillimin e pagesave të kredisë.

Deri më tani janë intervistuar 10/persona palë të dëmtuara, ku vlera e dëmit llogaritet të jetë 45,000.00 euro. Dy të dyshuarve me iniciale (R.D.) dhe (V.G.) me vendimin e prokurorit të lëndës nga PTH-Prishtinë ju është shqiptuar masa e ndalimit prej 48 orëve, ndërsa i dyshuari i tret me iniciale (A.H.) është liruar në procedurë të rregullt

Të gjitha veprimet, përfshirë masat e veçanta të hetimit janë kryer nën mbikëqyrje dhe koordinim të Prokurorit të lëndës nga Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe vendimet tjera do të ndërmerren në bashkërendim të plotë.