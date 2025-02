Rasti i Gjestit, Egla Ceno: Jam e sigurt që do ta nxjerrin Gertën

Egla Ceno ka reaguar për ngjarjen e djeshme (e diel) që ndodhi në Big Brother VIP Albania.

Kjo pasi Gerta Gixhari i hodhi alkool në sy Gjestit dhe për këtë iu desh të intervenoj për në spital, teksa u largua për pak kohë edhe nga shtëpia.

Në lidhje me këtë ish-banori Julian Deda bëri një krahasim me një skenë me Egla Cenon që ndodhi vitin e kaluar.

Fituesja e Big Brother VIP Albania 3 reagoi po ashtu duke thënë se nuk kishte fare lidhje me të.

Megjithatë, ajo dha mendimin e saj duke shtuar që ky veprim ishte i dhunshëm dhe se Gerta duhet të largohet.

“Jam e sigurt që do të nxjerrin Gertën, ishte gjest i dhunshëm, nuk kishte lidhje fare fare me atë që ndodhi vjet, fare. Vjet unë jam përndjekur për të pirë alkool, mere mere, për të më nxjerr mua si pijanece dhe unë veprova si çdo të vepronte çdo grua tjetër, pije në kokë, shumë në paqe nuk pata agresivitet”, u shpreh ajo.

Tutje theksoi: “Këtë vit nuk kishte lidhje me Gertën, u fut aty për të prishur dasmën, u fut aty lagu Loredanën, ku hynte aty. Unë Gertën e kam pëlqyer vende – vende por gaboi, gaboi. Duhet të dali”.