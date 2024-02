Rasti i djeshëm i aksidentit në qendër të Prishtinës, qytetarët japin mendimet e tyre – Video

Rasti i djeshëm i aksidentit në qendër të Prishtinës ka tronditur gjerë qytetarët e Kosovës.

Gazetarja e lajmi.net, ka intervistuar një qytetarë sa i përket aksidentit të djeshëm, ku një i ri humbi jetën në vendkalimin e këmbësorëve.

Qytetari ka treguar se shkaku kryesor është se lejen e veturës e kanë marrë edhe persona që nuk duhej të vozisnin, pasi që me shumë raste lejet për qarkullim të veturave merren me para ose me lidhje.

Ndër të tjera ai ka treguar se në kohën e ish shtetit Jugosllav, qytetarët e kanë pasur m]ë rëndë që ta marrin lejen për qarkullim të veturave, dhe gjatë testeve për marrjen e lejes së qarkullimit, qytetari thotë se pas tejkalimit të shpejtësisë 100 km/h, shoferi nuk e ka kontrollin e makinës. /Lajmi.net/

