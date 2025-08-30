Rasti i agjentes serbe dhe pilotit kroat | Shala: Nuk përjashtohet që Lista Serbe të ketë ndërtuar kanale ndikimi, që përdoren për të avancuar agjendën e Rusisë në Ballkan
Rasti i arrestimit të pilotit kroat të KFOR-it dhe lidhjes së tij me një shtetase të Kosovës, nën dyshimet për spiunazh në favor të Listës Serbe, është një zhvillim me implikime serioze për sigurinë në rajon.
Eksperti i sigurisë, Drizan Shala, në një intervistë për lajmi.net, thekson se ky incident ngre shqetësime të rëndësishme mbi sigurinë e brendshme të misionit ndërkombëtar dhe proceset e monitorimit të personelit.
“Përfshirja e një pjesëtari të KFOR-it në aktivitete të tilla ngre pyetje të rëndësishme mbi sigurinë e brendshme të misionit ndërkombëtar, proceset e vetting-ut dhe monitorimit të personelit. Ky incident dëshmon se edhe strukturat më të mbrojtura mund të shndërrohen në objektiva të operacioneve të inteligjencës hibride,” tha Shala.
Ai vlerëson se rasti nuk duhet të shihet si i izoluar, por si një sinjal shqetësues për sigurinë në Kosovë dhe rajon.
“Ky rast mund të ketë efekt destabilizues në perceptimin publik mbi besueshmërinë e misioneve paqeruajtëse në Kosovë. Nëse faktohen lidhjet me Listën Serbe, do të forcohen dyshimet se Beogradi, përmes kanaleve të ndryshme, përpiqet të shfrytëzojë edhe strukturat ndërkombëtare për interesa të tij gjeopolitikë, shpesh të sinkronizuara me Moskën,” tha eksperti.
Në lidhje me bashkëpunimin mes agjencive vendore dhe partnerëve ndërkombëtarë, Shala thekson rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit dhe kontrolleve.
“Ky incident duhet parë si një sinjal alarmi për institucionet vendore dhe partnerët ndërkombëtarë: siguria e informacionit të ndjeshëm dhe filtrimi i kontakteve që mund të keqpërdoren është thelbësor për ruajtjen e stabilitetit. Nuk përjashtohet që Lista Serbe të ketë ndërtuar kanale informale ndikimi, të cilat përdoren për të avancuar agjendën e Rusisë në Ballkan,” tha Shala.
Ai thekson nevojën për një hetim të plotë dhe të paanshëm, si dhe për përmirësimin e masave të brendshme të kontrollit në misionet paqeruajtëse.
“Çdo komprometim i brendshëm i tyre nuk është vetëm çështje individuale, por prekje e drejtpërdrejtë e sigurisë kolektive në Kosovë dhe rajon,” përfundoi eksperti./lajmi.net/