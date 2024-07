Rasti Brezovica 1: Dënohen me burg dhe gjobë 3 presona

Gjykata Themelore në Ferizaj ka marrë aktgjykim ndaj të akuzuarve në rastin “Brezovica 1”, Dragomir Millosavljeviq, Hysni Bajrami, Labinot Vitija. Millosavljeviq dhe Bajrami u dhanë nga 1 vit burgim efektiv dhe nga 500 euro gjobë. Kurse, Vitija u dënua me 1 vit burgim me kusht dhe 20 euro gjobë.

Aktgjykimi i shpallur nga kryetari i trupit gjykues, Ilir Bytyqi.

Të akuzuarit Millosavljeviq dhe Bajrami për pikën 2 të dispozitivit të aktakuzës u shpall fajtorë dhe u dënuan nga 1 vit burgim dhe nga 500 euro gjobë.

Po ashtu, të njëjtat edhe shqiptua edhe fajsues, ndalimi i ushtrimit të funksionit publik në administratë apo në shërbimin publik në kohëzgjatje prej 1, pas vuajtjes së dënimit.

I akuzuari Vitija, u dënua me 1 vit burgim me kusht, i cili faj nuk do të ekzekutohet nëse për dy vjet nuk kryen vepër penale. I njëjti u dënua edhe me 20 mijë euro gjobë.

Të akuzuarit u obliguan t’i paguajnë edhe shpenzimet e kryera (secili veç e veç) nga 50 euro për paushallin gjykim dhe nga 50 euro për fondin për kompensimin e viktimave të krimit.

Kurse, për pikën 1 dhe 3 të dispozitivit të tjera të aktakuzës, Bajrami dhe Millosavljeviq lirohen nga akuza sepse nuk është vërtetuar se kanë kryer veprën penale. Për këtë pjesë, procedurat e bartës së gjykatës.

Në këtë rast po akuzohet edhe Gentjan Sula, mirëpo ai po gjykohet ndaj tre të tjerëve.

31 maj 2024, të akuzuarit Dragomir Millosavljeviq dhe Hysni Bajrami ishin të ndaluar nga 30 dhjetor 2015 deri më 9 gusht 2019 si inspektorë komunalë sipas objekteve në Komunën e Shtërpcës nuk kanë qenë të akuzuar për tëndërTimina e hotelit. me pronarin e Sanje Geci, i cili objekti në shqyrtim me lejen ndërtimore është në parcelat kadastrale numër 5799/16 dhe 5799/17 ZK Verbeshticë, të cilat gjenden në ekzistimin e III-të të Parkut Kombëtar “Sharri”.

Aktaku e thotë se për këto objekte, leja ndërtimore është dhënë sipas saj për sulmin prej 83,14m², kurse investitori ka me synimin e fajësimit të objekteve duke kaluar 2.95 m në pronën e saj të Lumit Murrzhica, si dhe ka më mbindërtim. duke rritur i lartën në 1821,56 m, cili ndërtim është fillimisht me Ligiin për Udhëheqjen e Kosovës, Ligi për krijimin dhe Planin Hapësinor të Parkut Kombëtar “Sharri”.

Me këtë, ngarkoheshin se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i situatës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422, par.1 të Kodit Penal.

Gjithnjë sipas aktakuzës së ndryshuar, të akuzuarit Millosavljeviq dhe Bajrami ngarkoheshin se prej 24 korrikut 2017 deri më 9 gusht 2019, si inspektorë komunalë të ndërtimit në Komunën e Shtërpcës, nuk kanë ndërmarrë veprime për të ndaluar ndërtimin tetë vikend shtëpive në parcelën kadastrale 5713 ZK Verbeshticë, e cila gjendet në Zonën e II të Parkut Kombëtar Sharri, të investitorit Riad Hasani, për të cilat vikendshtëpiza ishin anuluar lejet ndërtimore nga Drejtoria e Urbanizmit sipas vendimit të 24 korrikut 2017, të cilat janë ndërtuar në kundërshtim me Ligjin për ndërtimin, Ligjin per mbrojtjen e mjedisit, Ligjin për Parkun Kombëtar “Sharri” dhe Planin Hapësinor për Prakun Kombëtar “Sharri”.

Me këtë, akuzoheshin se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422, par.1 të Kodit Penal.

Aktakuza e ndryshuar thotë se nga 5 nëntori 2018 deri më 9 gusht 2019, Millosavljeviq dhe Bajrami, ngarkohen se nuk kanë ndërmarrë veprimet për ndërprerjen e punimeve në objektin e investitorit Dalibor Trufunoviq, i cili ishte duke ndërtuar pa leje ndërtimore, me ç’rast tani të pandehurit në cilësinë e inspektorëve të ndërtimit kanë kryer inspektimet, kanë hartuar procesverbalet dhe kanë nxjerrë vendim me të cilin kanë urdhëruar investitorin për ndërprerjen e punimeve dhe rrënimin e objektit pa leje, mirëpo nuk kanë vendosur shiritat për ndërprerjen e punimeve, kështu që objekti është ndërtuar në kundërshtim me Ligjin për ndërtimin, Ligjin për Ujërat e Kosovës dhe Planin Hapësinor të Parkut Kombëtar “Sharri”.

Me këtë, ngarkoheshin se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422, par.1 të Kodit Penal.

Sipas aktakuzës së ndryshuar, i akuzuari Labinot Vitijaj ngarkohej se nga 22 shkurti 2011 deri më datën 15 korrik 2016, në Parkun Kombëtar “Sharri” vikend-zona e Brezovicës, ka degraduar mjedisin duke rrezikuar pasuritë e mbrojtura natyrore, drunjtë e parkut, duke ndërtuar 4 vikend shtëpiza në Zonen e III-të dhe një vikend shtëpizë në zonën e II-t të Parkut Kombetar “Sharri”, në parcelat kadastrale 5713/4, 5713/5, 5713/6 dhe 5716/6 dhe 5717/6, Zona Kadastrale Verbeshticë, me kulturë “Livadh dhe Mal”, në kundërshtim me Ligiin për mbrojtjen e mjedisit dhe Ligjin për Parkun Kombëtar “Sharri”, të cilat ndërtime kanë degraduar mjedisin në pasuritë e mbrojtura të Parkut Kombëtar “Sharri”.

Me këtë, akuzohej se ka kryer veprën penale ‘Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit” nga neni 347, par.1 lidhur me par.5 të Kodit Penal.

Të akuzuar në rastin “Brezovica 1” janë Dimitrije Reciceviq, Dragomir Millosavljeviq, Hysni Bajrami, Sanije Geci, Naser Kelmendi, Fatmir Grainca, Blerim Imeri, Riad Hasani, Labinot Vitija, Gentjan Sula dhe Arian Idrizaj.

Në seancën e mbajtur më 9 gusht 2023, prokurori Rasim Maloku është tërhequr nga akuza ndaj të akuzuarve Dimitrije Reciceviq dhe Sanije Geci.

Më 1 shkurt 2024, tre të akuzuarit Blerim Imeri, Naser Kelmendi dhe Arian Idrizaj janë akuzuar 65 mijë euro (së bashku) për veprën penale “Ndotja, degradimi dhe jeta e mjedisit”

Kurse, më 5 shkurt 2024, i akuzuari Gentjan Sula është deklaruar i pafajshëm për veprën penale “Ndotja, degradimi dhe ndryshimi i mjedisit”. Ndaj tij, në seancën e mbajtur më 6 shtator 2023, ishte veçuar procedura.

Ndërsa, në seancën e mbajtur më 6 shkurt 2024, i akuzuari Riad Hasani është dënimi me 15 euro gjobë për veprën penale “Ndotja, degradimi dhe ndryshimi i mjedisit”.

Më 15 shkurt 2024, i akuzuari Fatmir Grainca është dënimi me 15 mijë euro gjobë për veprën penale “Ndotja, degradimi dhe ndryshimi i mjedisit”.

Andaj, gjykimi në rastin “Brezovica 1” është duke u akuzuar për të akuzuar Dragmir Millosavljeviq, Hysni Bajrami, Labinot Vitija dhe Gentjan Sula. Ky i fundit në gjykim të ndarë ndaj tre të tjerëve.