Rasti Astrit Dehari: Haxhiu sot dëshmon në Prokurorinë Speciale Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, sot (e hënë) në orën 10:00, do t’i përgjigjet ftesës për dëshmuar në lidhje me deklarimet e saj për rastin Astrit Dehari. Sipas njoftimit të ministrisë, pas intervistës, në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë, ministrja Haxhiu do të mbajë konferencë për medie. “Për orën, mediat do të njoftohen sot”, thuhet…