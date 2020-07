Rastet e “sindromës së zemrës së thyer” janë në rritje gjatë pandemisë, thotë studimi

Me një rritje të stresit emocional intensiv, ekspertët mjekësorë thanë se ka pasur një rritje të ‘sindromës së zemrës së thyer’ gjatë pandemisë.

E njohur gjithashtu si kardiomiopatia e stresit (ose kardiomiopatia Takotsubo), sindroma e zemrës së thyer ka simptoma të ngjashme me një sulm në zemër, duke përfshirë djersitje, vjellje, gulçim, palpitacione të zemrës dhe dhimbje në gjoks, transmeton lajmi.net.

Gjendja shfaqet si përgjigje e stresit fizik ose emocional i cili ka qenë duke arritur lartë gjatë disa muajve të fundit.

Sipas një studimi të ri të botuar në revistën JAMA Network Open, normat e sindromës së zemrës së thyer në mesin e pacientëve me kushte ekzistuese të zemrës u rritën në 7.8%, krahasuar me 1.7% të pacientëve të diagnostikuar me kardiomiopati stresi para Covid-19.

Studiuesit shikuan pothuajse 2,000 pacientë para dhe gjatë pandemisë dhe arritën në përfundimin se numri i incidenteve në zemër ishte rritur pas Covid-19.

Vlen të theksohet se të gjithë pjesëmarrësit testuan negativ për Covid-19 dhe se shkalla e vdekjeve nga sindroma e zemrës së thyer nuk është rritur. /Lajmi.net/