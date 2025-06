Rast tragjik në Deçan: Vdes një nënë bashkë me të birin e saj, ajo po tentonte ta shpëtonte atë në pishinë Një rast tragjik ka ndodhur në komunën e Deçanit. E ëma bashkë me të birin e saj kanë ndërruar jetë në një pishinë, shkruan lajmi.net Lajmin e ka konfirmuar kryetari i kësaj komune, Bashkim Ramosaj me anë të një postimi në Facebook. “Elzina dhe Elon u prehshi në paqe! Na e keni vrarë zemren sot!…