Rast i rëndë në Rahovec: I mituri dhunon të miturën Një rast i dhunimit është raportuar të ketë ndodhur para dy ditësh në Rahovec. Policia në raportin e saj 24 orësh bën me dije se është arrestuar i dyshuari i mitur mashkull kosovar nën dyshimin se kishte dhunuar viktimën e mitur femër kosovare. Lidhur me rastin është konsultuar prokurori i shtetit me vendim të së…