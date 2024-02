Rast i rëndë i dhunës në familje: Prishtinasi ther me thikë vëllain e tij Një rast i rëndë i dhunës në familje ka ndodhur dje në Prishtinë. Policia ka bërë me dije se është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që me një mjetë të mprehtë-thikë ka therur vëllain e tij viktimën mashkull kosovar. Viktima është dërguar për tretman mjekësor në QKUK. Në vendin e ngjarjes është sekuestruar një…